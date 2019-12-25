В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи WP о главе Пентагона

В Конгрессе США недовольны материалов из газеты The Washington Post.

Член Палаты представителей Конгресса, республиканка от штата Флорида Анна Паулина Луна призвала американское Федеральное бюро расследований провести расследование в отношении журналистов из газеты The Washington Post, которые написали статью об охране семьи министра обороны Пита Хегсета и его семьи. В социальных сетях иностранный законодатель объяснила, что обращается к директору ФБР Кэшу Шателю и его заместителю Дэну Бонгино. По мнению политика, авторы статьи разгласили личные сведения о шефе Пентагона. Гнев конгрессвумен также пал на "бездарей, которые информацию опубликовали".

The Washington Post только что слила чувствительную и детальную информацию о безопасности министра Хегсета. Это не журналистика, а угроза национальной безопасности...редательство не спрячется за журналистским удостоверением. Анна Паулина Луна, конгресвумен

Напомним, что ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пит Хегсет привлек необычно большое количество сотрудников из Отдела уголовных расследований армии (CID) для наблюдения за своими семейными резиденциями в штатах Вашингтон, Миннесота и Теннесси. В СМИ уточнили, что это происходит несмотря на то, что охранное ведомство испытывает кадровый голод. Авторы материала полагают, что шеф Пентагона заставляет сотрудников CID обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым должностным обязанностям. Обеспечением охраны министра, его семьи и резиденций теперь занимаются от 400 или 500 человек, а не 150 сотрудников, как фиксировалось ранее.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Anna Paulina Luna