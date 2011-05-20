Пелоси не согласилась с тем, что США направляют неограниченную помощь Киеву

Спикер Палаты представителей США напомнила о поддержке Киева в двух партиях Конгресса.

Спикер американской Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в понедельник 24 октября негативно оценила критику со стороны ряда представителей Республиканской партии США по поводу того, что Вашингтон выделяет слишком много военной помощи киевскому режиму. Законодатель объяснила, что при своей внешней политике власти страны никогда не руководствуются принципом "карт-бланша". Об этом гостья уведомила СМИ во время пресс-конференции, организованной во время ее рабочего визита в Загреб.

Мы не даем карт-бланш Украине. Мы никогда не давали карт-бланш Украине… Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире. Эта поддержка присутствует и в Палате представителей, и в Сенате, а начинается она в Белом доме. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Пелоси выразила уверенность в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать киевским режим даже в том случае, если по результатам промежуточных выборов в Конгресс США большинство мест законодательного органа получат члены Республиканской партии. Спикер Палаты представителей заметила, что поддержка украинской стороны в Конгрессе США носит двухпартийный характер.

Пелоси пожелала России "страданий" от западных санкций.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald