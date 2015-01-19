В США призвали захватить российские активы ради передачи их Киеву.

Спикер американской Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси пожелала России "страданий" от западных санкций. Соответствующее заявление парламентарий сделала в ходе своего выступления на пресс-конференции, в которой также приняли участие председатели парламентов стран-участниц саммита G7 ("Большой семерки"), проводимого в Берлине. По мнению политика из США, вводимые ограничения в отношении Москвы необходимы для прекращения проведения специальной военной операции на Украине.

Для этого необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Законодатель полагает, что требуется лишить российскую сторону замороженных активов ради того, чтобы направлять их на восстановление Украины. Нэнси Пелоси добавила, что на решение этой задачи потребуется много денежных средств.

Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом.

Фото и видео: YouTube / TIMELINE right now