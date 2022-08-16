Глава Минобороны Китая назвал поездку Пелоси на Тайвань фарсом

Он заявил, что данный шаг нанес значительный удар по фундаменту двусторонних отношений США и Китая.

Глава Минобороны Китая Вэй Фэнхе назвал поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань фарсом. Об этом он заявил на X Московской конференции по международной безопасности.

Фэнхе напомнил, что Тайвань принадлежит Китаю, и вопрос по региону выходит во внутренние дела Пекина. Он подчеркнул, что попытка вмешиваться в эти дела извне не приведет ни к чему хорошему.

Также глава ведомства заявил, что визит Пелоси нанес значительный удар по фундаменту двусторонних отношений США и Китая.

Ранее Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань.

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