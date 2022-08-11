Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время визита на Тайвань

В Конгрессе США безразличны к санкциям КНР.

Спикер американской палаты представителей от Конгресса Нэнси Пелоси поблагодарила армию США за поддержку во время рабочего визита на Тайвань. По словам законодателя, это решение позволило минимизировать влияние Пекина на поездку делегации из Вашингтона в регион. При этом политик добавила, что Пентагон не предлагал отказаться от поездки.

Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Пелоси также ответила на вопрос от местного журналиста о введенных против нее санкциях. Спикер Палаты представителей США заметила, что ей они безразличны и она не даст никакой реакции на это решение со стороны КНР. Также Пелоси добавила, что во время азиатского турне ее сопровождал сын, но у него не было деловых встреч.

Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

