В США законодатели рассказали о причинах своей поездки на остров.

Американский спикер Палаты представителей от Конгресса Нэнси Пелоси назвала цель своего визита на Тайвань. В рамках брифинга с журналистами по вопросам рабочей поездки в Азию законодатель уточнила, что делегация США находилась на острове, так как намеревалась подтвердить существующий в китайском регионе статус-кво.

Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем. Нет никакого отступления от статуса-кво, но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей

Нэнси Пелоси уточнила, что рассматривает Тайвань как одну из "самых свободных мировых демократий". В рамках мероприятия руководитель профильного комитета палаты по иностранным делам Грегори Микс уведомил СМИ о том, что законодатели на Тайване рассказывали Вашингтону о работе в местном Конгрессе по законопроектам, затрагивающим права региона.

Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань.

Фото и видео: YouTube / NowThis News