  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
37
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань

0 0

По словам спикера, она абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань. Об этом она заявила в интервью NBC.

По словам Пелоси, она абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань. Она подчеркнула, что представители обеих американских партий поддержали ее решение. Также спикер отметила, что американскую делегацию в Тайване хорошо приняли.

Правительство Китая могло не принять визит, но ему не будет позволено изолировать Тайвань.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Ранее Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань.

Видео: YouTube / TODAY

 

Теги: визит, изоляция, китай, нэнси пелоси, сша, тайвань
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии