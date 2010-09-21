По словам спикера, она абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань. Об этом она заявила в интервью NBC.

По словам Пелоси, она абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань. Она подчеркнула, что представители обеих американских партий поддержали ее решение. Также спикер отметила, что американскую делегацию в Тайване хорошо приняли.

Правительство Китая могло не принять визит, но ему не будет позволено изолировать Тайвань. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Ранее Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань.

Видео: YouTube / TODAY