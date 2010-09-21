Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала не дать Пекину изолировать Тайвань. Об этом она заявила в интервью NBC.
По словам Пелоси, она абсолютно не жалеет о своем визите на Тайвань. Она подчеркнула, что представители обеих американских партий поддержали ее решение. Также спикер отметила, что американскую делегацию в Тайване хорошо приняли.
Правительство Китая могло не принять визит, но ему не будет позволено изолировать Тайвань.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США
Ранее Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань.
Видео: YouTube / TODAY
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