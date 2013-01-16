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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

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Экс-президент считает, что со стороны спикера это был глупый поступок.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань. Об этом он заявил на митинге в штате Висконсин.

Напомним, 4 августа Пелоси посетила Тайвань в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Пекин выразил решительное недовольство ее визитом, объявив о начале масштабных военных учений. По мнению Трампа, со стороны спикера это был глупый поступок.

Какого черта? Что она делала на Тайване? Китай мечтал о таком. Она подарила им предлог, которого они ждали.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным.

Видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee

 

Теги: визит, дональд трамп, нэнси пелоси, сша, тайвань, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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