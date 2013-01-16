Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Экс-президент считает, что со стороны спикера это был глупый поступок.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань. Об этом он заявил на митинге в штате Висконсин.

Напомним, 4 августа Пелоси посетила Тайвань в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Пекин выразил решительное недовольство ее визитом, объявив о начале масштабных военных учений. По мнению Трампа, со стороны спикера это был глупый поступок.

Какого черта? Что она делала на Тайване? Китай мечтал о таком. Она подарила им предлог, которого они ждали. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным.

Видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee