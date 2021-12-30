Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.
По мнению Трампа, Зеленский должен был решить вопрос с НАТО и пообещать не вступать в альянс. Экс-американский лидер считает, что в таком случае они с Путиным смогли бы избежать конфликта.
Также Трамп подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах будет трудно достигнуть какого-либо соглашения. При этом он призвал не отказываться от попыток добиться переговоров.
Ранее Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР.
Видео: The Clay Travis & Buck Sexton Show
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