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Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

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Правительство Украины организует полное сопровождение мирных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что правительство организует полное сопровождение мирных граждан. Он также пообещал обеспечить логистическую помощь и выплаты.

Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке.

Видео: YouTube / Зе!Президент

Теги: владимир зеленский, днр, подконтрольная территория, президент украины, эвакуация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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