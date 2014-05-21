Правительство Украины организует полное сопровождение мирных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что правительство организует полное сопровождение мирных граждан. Он также пообещал обеспечить логистическую помощь и выплаты.

Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке.

Видео: YouTube / Зе!Президент