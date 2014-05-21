Президент Украины Владимир Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.
Украинский лидер отметил, что правительство организует полное сопровождение мирных граждан. Он также пообещал обеспечить логистическую помощь и выплаты.
Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя.
Владимир Зеленский, президент Украины
Ранее Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке.
Видео: YouTube / Зе!Президент
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