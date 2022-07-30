Игорь Конашенков рассказал о атаке на территорию ДНР, которая произошла вчера со стороны ВСУ.

Российское министерство по обороне обвинило украинского президента Владимира Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке. В рамках регулярного брифинга от 30 июля официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что на киевском режиме находится вся ответственность за атаку объекта в ДНР из РСЗО HIMARS.

Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Жертвами трагедии стали 50 человек.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными.

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