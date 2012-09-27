Игорь Конашенков рассказал о "кровавой провокации" на Донбассе.

В российском министерстве по обороне сообщили об ударе Вооруженными силами Украины из западной реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО с военнопленными. Трагедия произошла в районе Еленовки. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в том числе в следственном изоляторе содержатся и члены националистического батальона "Азов".

Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. Нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Согласно статистическим данным, погибло 40 человек и оказались ранены 75 военнопленных украинцев. Травмы различной степени тяжести получили также восемь сотрудников местного СИЗО. Игорь Конашенков добавил, что много украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, так как они знают о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.

"Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация.

Безсонов: обстрел колонии в ДНР со стороны ВСУ привел к гибели 40 пленных украинцев.

Фото и видео: Минобороны России