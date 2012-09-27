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Минобороны сообщило об ударе ВСУ из HIMARS по СИЗО с пленными

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Игорь Конашенков рассказал о "кровавой провокации" на Донбассе.

В российском министерстве по обороне сообщили об ударе Вооруженными силами Украины из западной реактивной системы залпового огня HIMARS по СИЗО с военнопленными. Трагедия произошла в районе Еленовки. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что в том числе в следственном изоляторе содержатся и члены националистического батальона "Азов".

Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. Нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Согласно статистическим данным, погибло 40 человек и оказались ранены 75 военнопленных украинцев. Травмы различной степени тяжести получили также восемь сотрудников местного СИЗО. Игорь Конашенков добавил, что много украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, так как они знают о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны.

"Азов" - запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация.

Безсонов: обстрел колонии в ДНР со стороны ВСУ привел к гибели 40 пленных украинцев.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, днр, еленовка, минобороны, сизо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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