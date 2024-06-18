На Тайване из-за тайфуна погибли не менее 14 человек

Точное число пропавших без вести пока остается неясным.

На Тайване из-за тайфуна "Рагаса" погибли не менее 14 человек. Об этом сообщил местный портал Focus Taiwan.

По информации источника, поток воды обрушился на поселок Гуанфу при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь. Образованное оползнями озеро вышло из берегов из-за мощных ливней в результате действий тайфуна. Паводковые воды также затопили железнодорожную станцию и разрушили мост на местном шоссе.

Спасатели ведут поиски людей, обходя каждый жилой дом. Всего эвакуировали более трех тысяч человек. Сообщается о как минимум 14 погибших. Точное число пропавших без вести пока остается неясным.

Видео: YouTube / Focus Taiwan (CNA English News)