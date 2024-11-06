Крыша здания в Петербурге обрушилась на BMW во время урагана

Инцидент произошел на улице Академика Лебедева из-за сильного ветра и ливня.

В Санкт-Петербурге на улице Академика Лебедева, находящейся между Выборгским и Калининским районами, из-за шквалистого ветра и проливного дождя произошло частичное обрушение крыши строения.

Порывами ветра фрагменты кровли отбросило на припаркованный автомобиль марки "BMW". На текущий момент детали происшествия уточняются. Специалисты рекомендуют горожанам проявлять осторожность в связи с неблагоприятными метеоусловиями: избегать парковки вблизи зданий, проверять устойчивость конструкций и отслеживать актуальные прогнозы погоды.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением. Только за июль в стационар поступило около 50 человек, пострадавших от последствий жаркой погоды.

Фото: Piter.tv