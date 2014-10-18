В Саратовской области в ДТП погиб пожилой водитель
Сегодня, 11:30
В Саратовской области в результате ДТП погиб пожилой водитель. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром в Калининском районе вблизи села Казачка. Сообщается, что автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 77-летний мужчина, столкнулась с грузовиком Volvo под управлением 51-летнего водителя. В результате столкновения грузовик съехал с дороги в кювет.

Автомобиль Mercedes также вылетел с трассы. Водитель скончался на месте. На место аварии прибыли сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что момент ДТП с двумя трамваями на Петергофском шоссе попал на видео.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция 64

