Вашингтон не хочет заниматься эскалацией конфликта с Пекином из-за нерешенных экономических вопросов.

Администрация американского президента-республиканца Дональда Трампа пошла на ряд серьезных уступок Китаю из-за желания избежать обострения отношений на фоне переговоров о торговой сделке и возможного саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующее заявление со собственные источники сообщила иностранная газета The Washington Post (WP). В СМИ указали, что Вашингтон не только отложил визит в Пекин по просьбе руководителя оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюн, который также известен общественности как Веллингтон Гу, в июне 2025 года, но и убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от запланированных ранее на август 2025 года рабочих остановок по территории США. В публикации авторы написали, что политический лидер Тайваня планировал во время визита в Латинскую Америку сделать остановки в Нью-Йорке и Далласе. Один из собеседников указал прессе, что администрация Белого дома попросила главу администрации острова не посещать крупные американские города.

Как отмечает в статье WP, среди критикующих политику действующего президента США сейчас есть представители как Демократической, так и Республиканской партий, бывшие чиновники, включая и сотрудников первой администрации Трампа. Эти лица опасаются, что стремление Дональда Трампа заключить торговое соглашение с Китаем отодвигает на второй план усилия властей по более решительной конкуренции с Пекином в экономической, технологической и военной сферах.

Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений, что стало ясно: они не хотят этого. статья The Washington Post

По сведениям одного из собеседников газеты, Пентагон недавно передал в Белый дом свое предложение о поставке военной помощи Тайваню, однако не получил от партнеров ответа. Местные китики напомнили о своей обеспокоенности действиями США по снятию ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта в Китай.

Петербуржец заплатит 350 тысяч рублей за попытку вывоза орденов в Китай.

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