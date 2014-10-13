Петербуржец заплатит 350 тысяч рублей за попытку вывоза орденов в Китай

Суд признал 46-летнего мужчину виновным в контрабанде культурных ценностей.

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о контрабанде культурных ценностей. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, 46-летний житель города признан виновным в незаконной попытке вывоза за границу коллекции орденов и медалей.

В феврале-марте 2022 года обвиняемый оформил отправку в Китай посылки, содержащей 13 наградных знаков. Общая стоимость коллекции превышала 100 тысяч рублей. Сотрудники Пулковской таможни своевременно выявили и задержали незаконный груз.

По решению суда нарушитель привлечен к ответственности в виде штрафа размером 350 тысяч рублей. Дело расследовалось при непосредственном участии транспортной прокуратуры, обеспечившей юридическую оценку действиям обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в банке на Октябрьском бульваре мужчина кинул дымовую шашку.

Фото: telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры