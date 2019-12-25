Пентагон: США столкнулись с кризисом из-за ядерного сдерживания РФ и Китая

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе столкнулась с кризисом в условиях необходимости одновременного сдерживания двух ядерных держав - России и Китая. Соответствующее заявление на профильных слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США сделал помощник шефа Пентагона по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.
Впервые в истории нашей страны мы столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных нам ядерных держав - Китая и России, а также региональных сил с растущими возможностями. Это не гипотетическая проблема будущего, это кризис уже сейчас. Наступила новая, более опасная эпоха.
Роберт Кадлек, эксперт
При этом Кадлек добавил, что США намерены "продолжать сотрудничество с союзниками по НАТО с целью изучения способов укрепления надежности и эффективности усилий НАТО в сфере ядерного сдерживания".
