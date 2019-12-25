Звено экстренной службы не выходит на связь.

В Красноярске трое пожарных пропали при тушении пожара на автоскладе. Об этом журналистам рассказали представители регионального ведомства ГУ МЧС. По данным специалистов, речь идет о звене газодымозащитной службы. Оно перестало выходить на связь с коллегами.

Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь источник ТАСС

Эксперт уточнил, что о состоянии трех пожарных нет сообщений около часа. В ведомстве продолжают ликвидировать огонь на территории склада с автомобильными запчастями. Пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м.

Фото: Вконтакте/ЧП Красноярск