Известно об одном пострадавшем.

На складе горюче-смазочных материалов в Красноярске произошел взрыв. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. По данным пресс-службы экстренного ведомства, в результате инцидента пострадал один человек.

В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара № 2 из пяти возможных. Площадь пожара уточняется, на месте работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава. По предварительным данным, есть пострадавший сообщение ГУ МЧС по Красноярскому краю

В местной прокуратуре журналистам ТАСС пояснили, что кроме взрыва в помещении зафиксирован пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренного ведомства в 15:53 по местному времени (в 11:53 по московскому времени). Пожарные выехали по адресу улица Пограничников, 44 строение 3. Сейчас на месте происшествия также находятся представители надзорного ведомства.

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана труда.

Видео: VK / ЧП Красноярск