Спасатели нашли под завалами живого мужчину.

Причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе мог стать газ. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.

По предварительной информации, это газ , но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет Рустем Келехсаев, глава администрации правительства региона

По данным Telegram-канала Mash, спасателям удалось обнаружить под завалами охранника. Мужчину извлекли живым. Представители экстренной службы помогли пострадавшему выбраться из разрушенного помещения. По предварительным сведениям под обвалом больше никого нет.

Он живой. Передан врачам скорой помощи собеседник ТАСС

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете.

Telegram / LIFE SHOT