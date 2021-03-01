Задержание спецназом девушек в российской порностудии попало на видео

В двух городах в порносъемках за деньги участвовали 28 девушек. Работницы зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц.

В Москве и Красноярске спецназ и полиция пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся распространением порно через трансляцию в интернете. Видео с задержанием опубликовало "МВД Медиа".

На кадрах видны девушки, работающие в студии, некоторые из них полуодеты. По данным полиции, 22-летний мужчина создал две ОПГ в Москве и Красноярске, которые с января 2020 по февраль 2021 года распространяли и публиковали порнофильмы в интернете.

По данному делу были задержаны шесть человек в Красноярске и двое в Москве. В двух городах в порносъемках за деньги участвовали 28 девушек. Работницы зарабатывали более 500 тысяч рублей в месяц, а общий доход бизнеса превышал пять миллионов рублей ежемесячно. Во время обысков правоохранители изъяли 13 миллионов рублей и 41 тысячу долларов.

Уголовное дело возбуждено по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Лидеры также обвиняются в незаконном изготовлении порно.

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Видео: МВД Медиа