Ушедшая в порно актриса Кэйтлин Стэйси рассказала о плюсах своей новой профессии

Девушка стала режиссером фильмов для взрослых, чтобы защищать права женщин.

Австралийская актриса Кэйтлин Стэйси, которая ушла в порноиндустрию, чтобы защищать права женщин, рассказала о преимуществах новой профессии. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Главным плюсом съемок в порно Стэйси назвала большую инклюзивность внутри съемочных групп. Она заявила, что в традиционном кино обычно доминируют мужчины. В порно работают разные люди, представляющие "весь гендерный спектр". Кроме того, на съемках фильмов для взрослых больше заботятся об уважении участников процесса друг к другу.

О том, что Кэйтлин Стэйси станет режиссером порно, стало известно в феврале. Она собирается снимать порнографические короткометражки для сайта для взрослых Afterglow, которым управляют женщины. Стэйси объяснила, что ее уход в порноиндустрию – это форма расширения прав и возможностей женщин. В прошлом она также выступала в поддержку бодипозитива и участвовала в кампании #freethenipple ("свободу соску").

Ранее порнозвезда Ванна Бардо раскрыла изнанку профессии.

Фото: Instagram / caitlinstasey