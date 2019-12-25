Порнозвезда Ванна Бардо раскрыла изнанку профессии

Например, зрители спросили у нее, чувствуют ли порноактеры возбуждение на самом деле.

Порноактриса Ванна Бардо (Vanna Bardot) ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секреты индустрии фильмов для взрослых. Фрагменты ее ответов опубликовало издание Daily Star.

Например, зрителей заинтересовало, чувствуют ли порноактеры возбуждение на самом деле и занимаются ли они сексом друг с другом в перерывах между съемками. Бардо рассказала, что она часто бывает в игривом настроении, но все зависит от партнера. Также она подтвердила, что между актерами случается секс и в перерывах между съемками.

На самый частый вопрос: "Имеет ли размер значение?" порноактриса ответила, что нет. Но отметила, что нужно увеличить время прелюдии, так как "при сильном возбуждении секс приносит только больше удовольствия".

Зрителей также заинтересовало, влияет ли работа в такой индустрии на отношения с партнерами и семьей. Бардо рассказала, что встречается с коллегой по съемкам, поэтому у них нет ни осуждения, ни ревности. Также девушка отметила, что ее родители и бабушка относятся с пониманием к ее деятельности.

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Фото: Instagram/ @vannabardot