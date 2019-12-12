Саша Грей объяснила, почему начала сниматься в порно

Она хотела побороть стереотипы, связанные с женской сексуальностью.

Бывшая порноактриса, а теперь стример и писательница Саша Грей, в интервью The Daily Beast объяснила, почему начала сниматься в фильмах для взрослых. Она заявила, что пришла в порноиндустрию не ради денег. Девушка хотела побороть стереотипы, связанные с женской сексуальностью.

Саша Грей призналась, что хотела заставить людей поверить в себя и право на свой голос. Актриса подчеркнула, что не каждый обязан идти по такому пути. Однако она надеется, что те женщины, которые решились на это, приобрели силу, позволили себе не стыдиться и не извиняться. Грей напомнила, что мужчины могли себе позволить подобное с давних времен.

Саша Грей начала карьеру в порно в 2006 году, в 2011 году она объявила о своем уходе. За это время актриса становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. После своего ухода из порно Грей написала несколько книг и занялась общественной деятельностью. Также она регулярно проводит игровые стримы на Twitch.

Ранее Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно.

Фото: Instagram / sashagrey