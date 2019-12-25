Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно

Она заявила, что в Голливуде у нее было больше сексуальных домогательств, чем в индустрии фильмов для взрослых.

Экс-порнозвезда, а теперь стример и писательница Саша Грей, в интервью The Daily Beast рассказала о сексуальных домогательствах. Она заявила, что в Голливуде к людям относятся в разы хуже, чем в индустрии фильмов для взрослых.

По словам Саши Грей, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными ситуациями в плане сексуальных домогательств, однако они не сравнятся с масштабами Голливуда. Девушка недоумевает, что в Голливуде чаще всего неподобающе себя ведут продюсеры и агенты, которые должны, напротив, представлять интересы актеров.

За время работы в Голливуде Саша Грей успела сняться в фильме "Девушка по вызову" Стивена Содерберга и сериале "Красавцы" HBO.

Ранее мы писали, что опубликован трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками".

Фото: Instagram / sashagrey