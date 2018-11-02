  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:31
114
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Опубликован трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками"

0 0

Премьера намечена на 3 сентября.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO. 

В центре сюжета история двух андроидов, которым поручено растить детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Главная героиня — андроид Мать. Планируется, что выйдет 10 эпизодов проекта. 

Премьера намечена на 3 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты.

Видео:HBO/YT

Теги: воспитанный волками, ридли скотт
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии