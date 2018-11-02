Опубликован трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками"

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала Ридли Скотта "Воспитанный волками". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
В центре сюжета история двух андроидов, которым поручено растить детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Главная героиня — андроид Мать. Планируется, что выйдет 10 эпизодов проекта.
Премьера намечена на 3 сентября.
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Видео:HBO/YT
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