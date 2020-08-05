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Из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты

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Создатели призывают обратить внимание на проблему насилия, связанного с использованием огнестрельного оружия в США.

В среду, 5 августа, в сети появился ролик, где из фильма про Гарри Поттера убрали палочки и заменили на пистолеты. Необычная версия фильма про мальчика волшебника опубликована на YouTube-канале Harry Potter With Guns.

Создатели ролика заявили, что таким необычным способом они намерены привлечь внимание к проблемам насилия,  связанного с использованием огнестрельного оружия в США. 

Фанатский фильм получил название "Гарри Поттер и смертельное оружие". Ролик посмотрело около 700 пользователей. 

Ранее мы сообщали о том, что Малфой из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости.

Видео:Harry Potter With Guns/YT

Теги: гарри поттер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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