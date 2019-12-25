Малфой из "Гарри Поттера" признался в наркозависимости

Актёр рассказал, что уже в 16 лет он перерос алкоголь и поэтому перешел на наркотики.

Британский актер Джейсон Айзекс, сыгравший Люциуса Малфоя в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался, что на протяжении нескольких десятилетий был наркозависимым. Об этом сообщило издание USA Today.

Актёр рассказал, что уже в 16 лет он перерос алкоголь и поэтому перешел на наркотики. Алкоголь Джейсон Айзекс впервые попробовал в 12 лет, тогда он пил выписки на вечеринке, ему было плохо.

На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, воняя рвотой, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать — не могу, ***** [черт возьми], дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия. Джейсон Айзекс

При этом 57-летний актер отметил, что сейчас он не употребляет наркотики и не пьет алкоголь.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер"