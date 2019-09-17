Дерматолог рассказала, как улучшить цвет лица в условиях самоизоляции

Эксперт дала советы по сохранению здоровой кожи лица во время режима самоизоляции.

Пластический хирург и по совместительству врач-дерматолог рассказала Мадина Байрамукова рассказала журналистам "АиФ" о том, как улучшить цвет лица в условиях самоизоляции. Косметолог советует " в первую очередь дать коже кислород". Так как прогулки на свежем воздухе запрещены, то проводить время можно на балконе или обеспечивать себя кислородом во время похода до магазина. Специалист рекомендует в течение дня несколько раз проветривать помещение, а также поддерживать в квартире чистоту. Дерматолог напомнила, что если человек будет дышать пылью, то это может привести к многочисленным воспалениям на коже.

Вторым шагом для бережного отношения к коже станет ее очищение. Специалист советует использовать энзимные пилинги, в состав которых входят отшелушивающие ферменты. Еще одним способом сохранить здоровую кожу является регулярное питание клеток. Дерматолог рекомендует дважды в неделю применять ночные маски для лица, а также на ежедневной основе пользоваться увлажняющими и питающими кремами. Напомним, что ночные маски наносятся на очищенную кожу и не смываются до утра. Такая маска в течение восьми часов питает кожу полезными веществами. В весенний сезон рекомендуется делать "свежие" маски из овощей, ягод и фруктов, например, огурцов и клубники. Клубнику можно смешать со сливками, сметаной или йогуртом и оставить полученную смесь на лице на 10 минут.

Важным пунктом является стимулирование кровообращения. Для этого эксперт рекомендует применять мезороллер. Аппарат с короткими иголками следует использовать для глубокого проникновения питательных веществ в кожу. Средние иглы необходимы для людей с жирной кожей, длинные - для тех, кто хочет справиться с постакне или омоложением кожи. Использовать устройство можно не более 15 минут по 7-8 раз прокатывая его по одному участку лица.

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