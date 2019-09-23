Агроном дала советы что есть, а от чего лучше отказаться в мае.

Россиян предостерегли от покупки некоторых фруктов и ягод. Об этом журналистам радио Sputnik рассказала агроном Елизавета Тихонова. Специалист пояснила, что после зимнего сезона фрукты и овощи помогут организму человека восстановиться. Особенно это актуально во время режима самоизоляции. Однако определенные плоды не следует употреблять в мае.

Агроном советует в мае употреблять зелень, а также клубнику. Последнюю выращивают в специальных условиях. Для ее хранения могут использоваться антибиотики. Однако полезные качества продукта уступают негативным факторам. В мае желательно покупать персики и абрикосы. Обычно в этот сезон продаются ранние сорта фруктов, которые выращиваются на открытом грунте в южных странах.

Есть их обязательно нужно, но не забывать мыть, потому что все собирается руками агроном Елизавета Тихонова

Эксперты рассказала, что сейчас россиянам следует отказаться от употребления арбуза и дыни. Сейчас для данных плодов не сезон, их выращивают при помощи стимуляторов и удобрений.

Диетолог "Газпром"-Академии рассказала, как питаться в период самоизоляции.

Видео: Youtube/ Море Интересного