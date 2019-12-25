Диетолог "Газпром"-Академии рассказала, как питаться в период самоизоляции

Она назвала два правила, которые помогут укрепить иммунитет.

Диетолог "Газпром"-Академии Елена Григорьева рассказала, как правильно питаться в период самоизоляции. Она напомнила, что COVID-19 сильно ослабляет иммунную систему и делает ее уязвимой для бактериальных инфекций. Снизить риски осложнений можно благодаря двум простым правилам в питании – обеспечить поступление достаточного количества белка в организм и ограничить употребление сахара. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Зенит".

В частности, Григорьева посоветовала уменьшить количество сладостей в ежедневном рационе (конфеты, пирожные, газировка) и других простых углеводов (хлопья, выпечка, макароны, избыточное количество фруктов и сухофруктов). Свое питание стоит разнообразить за счет животного белка и жиров, овощей, семейства крестоцветных (капуста), серосодержащих продуктов (лук, чеснок).

Очень важно включить в рацион:

1. Цинк поможет предотвратить проникновение вируса в клетки и остановит процесс распространения болезни по организму. Содержится в орехах, семенах, шпинате и грибах.

2. Витамин А поддерживает целостность слизистых оболочек, блокируя "входные ворота" для вируса. Содержится в сливочном масле, сметане, жирных сортах рыбы, яичном желтке, петрушке.

3. Витамин С ингибирует активацию воспаления и является мощным природным антиоксидантом. Основными источниками витамина С являются фрукты, зелень, свежие овощи.

4. Флавоноиды являются природными антисептиками и обеспечивают противовоспалительный эффект. Содержатся в зеленом луке, укропе, чесноке, томатах, апельсинах, орехах, ягодах, петрушке и сельдерее.

Еще один важный аспект – правильный сон. Диетолог рекомендует спать не меньше 7-8 часов, при этом засыпать не позднее 22-23 часов вечера.

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Фото: pixabay.com, fc-zenit.ru