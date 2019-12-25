Ученые назвали продукты, спасающие от деменции

Ученые рассказали о правильном сочетании продуктов для ежедневного рациона питания.

Французские ученые из Университета Бордо назвали продукты, спасающие от деменции. Об этом исследователи рассказали в журнале Neurology Американской академии неврологии. По мнению специалистов, сочетание продуктов благотворно сказывается на мозге человека. Оно позволяет сохранить здравый рассудок в старости.

Существует сложная взаимосвязанность продуктов в рационе человека, и важно понимать, как эти пищевые сети могут влиять на мозг прокомментировали медики

Ученые напомнили, что определенная диета может помочь людям предотвратить деменцию в старости. Исследование показало, что в правильном рационе питания не должны присутствовать мясо с высокой степенью переработки (колбасы, паштеты) в сочетании с крахмалистыми продуктами (картофель, закуски, печенье и пирожные), алкоголем. У людей, которые чаще всего употребляют данные продукты вместе чаще развивается деменция.

Положительный эффект на организм человека оказывает употребление ягод, орехов, листовых овощей, зерна и рыбы. Люди, которые не хотят страдать деменцией должны употреблять мясо и птицу с разнообразными гарнирами, овощи, морепродукты.

Ученые назвали новый признак преждевременной смерти.