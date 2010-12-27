Иностранцы обнаружили еще одну причину смерти, которая кроется в работе мозга.

Ученые назвали новый признак преждевременной смерти. Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что избыточная нейронная активность мозга влияет на старение организма. Область также относится к развитию деменции и эпилепсии. Результаты работы опубликованы в пресс-релизе EurekAlert!

Активность ДНК определяли по количеству транскриптов - синтезирующихся РНК-молекул. Исследователи проанализировали активность генов людей, доживших до почтенного возраста (от 80 до 10 лет), а также ДНК тех, кто скончался в промежутке от 60 до 80 лет.

Оказалось, что ключевую роль играет белок REST, который подавляет избыточную активность нейронов. Блокирование этого вещества увеличивает риск ранней смерти.

Ранее Piter.tv писал о генетических особенностях левшей: повышенный риск шизофрении, пониженный - болезни Паркинсона.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

