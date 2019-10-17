Генетические особенности левшей: повышенный риск шизофрении, пониженный - болезни Паркинсона

Последовательность генов леворуких людей отличается от праворуких.

Леворукость оказалась связана с отличиями в геноме и структурах мозга. Ученые из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором изучили мозговые полушария левшей и правшей. Они проанализировали данные 500 тысяч человек, 9 тысяч МРТ головного мозга. Результаты работы представлены в журнале Brain.



Оказалось, что особенности левшей напоминают те, которые возникают у людей с повышенным риском болезни Паркинсона. Одновременно с этим, гены схожи и с людьми, у которых повышенный риск шизофрении.

Ученые стали изучать левшей после того, как поняли, что эта особенность организма может передаваться по наследству. Просканировав мозг левшей и правшей, ими была найдена связность генов с речевыми центрами разных полушарий мозга.. Зафиксированы четыре локуса, в которых есть достоверные отличия праворуких людей от леворуких. В данных областях находятся гены, которые отвечают за цитоскелет нейронов в белом веществе и формировании нервных клеток. Одна из последовательностей, которая есть у левшей, контролирует экспрессию гена, связанного с болезнью Паркинсона. Вторая из последовательностей регулирует симптомы шизофрении и слуховых галлюцинаций. У леворуких людей встречается тот вариант, который является повышенным риском развития диагноза.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/TED-Ed