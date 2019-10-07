В России начнут по-новому диагностировать генетические болезни

Система москвичей позволит определять мутации в генетическом коде человека.

Московские ученые разработали новую методику анализа биоинформатических данных. Программа создана при участии физико=технического института и холдинга "Атлас". Проект позволит контролировать качество диагностики генетических заболеваний.

Оборудование точно определит, есть ли у пациента мутация или нет.Программа сравнивает данные исследований ДНК с предоставленным образцом. Система также оценивает возможность появление вариации мутации и упрощает связь между лабораторией и непосредственно врачами.

Программа сравнивает данные исследования ДНК с образцом (определенными разновидностями мутаций, встречающимися наиболее часто) и оценивает, может ли в этом случае появиться вариация комментируют авторы работы

На реализацию нацпроекта "Наука" до 2024 года из бюджета выделят более 625 млн рублей. Эта инициатива станет альтернативой методике NGS (Next-generation sequencing).

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые рассказали о последствиях татуировок.

Видео: YouTube/The Thought Emporium