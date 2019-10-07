Ученые рассказали о последствиях татуировок

С иглами в кровь попадают металлические наночастицы.

Ученые рассказали, что во время татуировок в организм также попадают частицы металла. Немецкие специалисты проанализировали металлические примеси и оборудование, используемого для нанесения рисунка на тело. Результаты исследования опубликованы в издании Particle and Fibre Toxicology.

Опасные элементы могут навредить лимфоузлам и спровоцировать побочные реакции. Пигменты рисунка также могут вызвать симптомы меланомы и лимфомы. Ранее наука предполагала, что подобные проблемы вызывают исключительно чернила. Однако ученые не могли понять как железо, хром и никель транспортируется по лимфоузлам, ведь их частицы не входили в состав чернил.

Мы пока не можем определить, как это точно влияет на здоровье человека. Это долгосрочные последствия: их можно оценить исключительно в рамках тех эпидемиологических исследований, которые десятилетиями отслеживают состояние здоровья тысяч людей объясняет автор работы

Наночастицы оставляют даже чистые иглы для нанесения татуировок. Это производит в результате истирания иглы от механического шлифования. Изнашивание происходит из-за ярких цветов чернил: зеленого, синего и красного. Это обуславливается высокой плотностью и свойствами пигментов. В иммунной системе человека их можно найти даже спустя годы после процедуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителя Петербурга арестовали за демонстрацию нацистских татуировок.

Видео: YouTube/SmarterEveryDay, Andrew Stortz