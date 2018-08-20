Жителя Петербурга арестовали за демонстрацию нацистских татуировок

Суд назначил ему административный арест сроком на пять суток.

Петербуржца приговорили к пяти суткам ареста из-за демонстрации нацистской символики. Свои татуировки с соответствующими изображениями он показал в общественном месте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 27 июля 2019 года мужчина демонстрировал свастику на груди и руны "Вольфсангель" на лбу в общественном месте. Он был без верхней одежды.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Оказалось, что он хотел свести татуировки, но пока нет такой финансовой возможности. Он приехал в Петербург в конце марта и устроился работать официантом. Инцидент 27 июля объяснил тем, что было жарко и в нетрезвом состоянии он спешил на встречу с другом.

Василеостровский районный суд Петербурга назначил ему наказание в виде административного ареста на пять суток.

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