Доктор Комаровский нашел пользу в ношении маски на морозе

Врач объяснил, что маска поможет человеку при низких температурах на улице.

Доктор Комаровский нашел пользу в ношении медицинской маски на морозе. Об этом он заявил на собственном YouTube-канале. Врач уточнил, что СИЗ на улице не нужен по противоэпидемическим соображениям. Он считает, что требование носить маску на свежем воздухе - это дискредитирование медицинской науки.

Я в принципе не понимаю смысла ходьбы по улице в маске. Это глупости...Из-за таких вот требований люди начинают крайне скептически относиться к профилактике. Они видят явную глупость, абсурдность вот этих рекомендаций и, естественно, перестают верить во все остальное Евгений Комаровский, врач

Медик объяснил, что польза от ношении маски на улице может быть только при условии низкой температуры (ниже 10 градусов по Цельсию). Это позволяет избежать спазма сосудов, а также нарушения кровообращения слизистой. Доктор напомнил, что маска эффективна только в тех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, а также там, где нет вентиляции воздуха. Альтернативой в ношении маски на улице может стать шарф, который прикрывает лицо.

Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом.