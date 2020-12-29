Врач объяснил, в чем опасность профессионального спорта.

Доктор Евгений Комаровский развеял миф о влиянии спорта на организм. Об этом телеведущий и врач сообщил подписчикам в ролике, размещенном на его собственном YouTube-канале. По словам специалиста, важно понимать разницу между обычными физическими нагрузками и профессиональной подготовкой. Во втором случае эксперт уточнил, что влияние на здоровье может быть негативным. В частности, на способность организма противостоять вирусам.

У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем Евгений Комаровский, врач

Медик порекомендовал подписчикам выбирать умеренные занятия физкультурой, которые направлены на укрепление организма, а не на достижение рекордов. Врач напомнил, что во время занятий спортом могут пересыхать слизистые оболочки, что приводит к ослаблению местного иммунитета. Также Комаровский обозначил проблему плохой вентиляции спортивных залов, в которых увеличивается риск инфицирования.

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Видео: Youtube/Доктор Комаровский