Телеведущий и врач рассказал о правильном способе сна при заражении коронавирусом.

Евгений Комаровский назвал эффективный способ упростить жизнь больных коронавирусом. Об этом врач рассказал на собственном YouTube-канале. Эксперт поделился с подписчиками способом, который ему прислал один из зрителей. Речь идет о том, чтобы спать на животе, если у пациента диагностировано заражение COVID-19 в средней степени тяжести. Благодаря этому активизируется воздухообмен в легких.

Вирус поражает задние отделы легких, и когда человек лежит на животе, в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен, и это улучшает состояние человека, причем значительно Евгений Комаровский, доктор

Данный способ медик считает эффективным для всех, у кого при помощи КТ выявлено поражение легких. Однако врач понимает, что такой способ может быть неудобным для обладателей большого живота. Он предложил модернизировать спальное место за счет пружинных ортопедических матрасов".

Все пружинные ортопедические матрацы, как правило, на "змейке". Эту "змейку" можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину (или даже все пружины) можно повынимать Евгений Комаровский, врач

Комаровского возмутили глупые народные советы против COVID-19.

Видео: YT / Доктор Комаровский