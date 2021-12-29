Врач Комаровский запретил принимать антибиотики при лечении "омикрона" дома

Врач привал следить за тремя основополагающими факторами при заражении ковидом.

Доктор Евгений Комаровский запретил самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медицинские препараты при лечении "омикрона" в домашних условиях. Об этом специалист напомнил зрителям в собственной программе, выходящей на YouTube.

Что надо делать дома? Первое: вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать – конечно же полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться. Евгений Комаровский, врач

Эксперт подчеркнул, что дыхательная мускулатура у человека лучше всего работает, если организм находится в вертикальном положении. Вторым важным фактором при лечении ковида дома медик назвал рацион питания. Предпочтительно употреблять в пищу что-то легкое, полужидкое и углеводное. Пить воду следует как можно чаще, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты. При дефиците жидкости лучше пить напитки, совпадающее температуре тела.

Третьим важным фактором врач назвал чистый воздух. Он призвал пациентов максимально проветривать помещения, а температура в комнате должна быть не выше 20 градусов по Цельсию. При этом Комаровский советует не мерзнуть и контролировать уровень влажности (в пределах 40-60%).

Доктор Комаровский предупредил о вреде вегетарианства для детей.

Фото и видео: YouTube / Доктор Комаровский