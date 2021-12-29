Доктор Комаровский предупредил о вреде вегетарианства для детей

Врач рассказал, что не стоит сажать ребенка на диету без мяса.

Телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о вреде вегетарианства для детей. Такую позицию медик высказал в эфире местного телеканала "Украина" в рубрике "Спроси". По словам эксперта, если родители пытаются привить ребенку диету без мяса, то им следует регулярно консультироваться по данному вопросу с врачом. Он должен следить за уровнем гемоглобина, ферритина и запасов железа в организме несовершеннолетнего пациента.

Вегетарианство, если это выбор родителей — это очень сомнительно, ибо ребенок не рожден для вегетарианства. Евгений Комаровский, доктор

Специалист добавил, что во всем мире медиков обучают тому, как помогать людям, которые решили отказаться от употребления мяса. В частности, для таких пациентов существуют отдельные магазины и аптеки. Комаровский призвал родителей не заставлять ребенка есть мясо, если он сам отказывается от данной пищи. Если при этом у него нет проблем со здоровьем, значит, ребенок получает необходимые ему вещества из другой еды - яиц, рыбы и молочных продуктов.

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Фото и видео: kanalukraina.tv