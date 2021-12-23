Доктор призвал пациентов отказаться от раствора антибиотиков для лечения носа.

Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении насморка. Информацией со зрителями специалист поделился в рамках рубрики "Спроси у Комаровского", которая выходит на местном телеканале "Украина". Эксперт объяснил, что растворы антибиотиков эффективны в промывании носоглотки. Однако он счел этот метод лечения популярным у населения.

Медик уточнил, что применять растворы антибиотиков пациент должен только в двух случаях. В первом, когда их закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза. Второй — касается закапывания при гнойном отите в ухо.

То есть когда есть некая замкнутая полость, откуда антибиотики не всасываются в кровь. Когда в этой полости можно достичь высокой концентрации антибиотика, вот тогда антибиотик туда вводить можно. Евгений Комаровский, доктор

Комаровский подчеркнул, что использование раствора антибиотиков для лечения насморка является "одним из самых больших преступлений". Препарат, попадая в нос человека начинает стекать по задней стенке глотки, а после - оказываются в желудке. При этом процессе начинает формироваться устойчивость к антибиотикам.

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства.

Фото и видео: kanalukraina.tv