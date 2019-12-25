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Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства
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Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства

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Медик призвал отказаться от использования сердечных капель.

Доктор Евгений Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства. В эфире авторской рубрики "Спроси у Комаровского" на телеканале "Украина" специалист ответил на вопрос о том, как сердечные капли влияют на боли в груди и стрессовое состояние. Запись эфира доступна на YouTube-платформе. Врач призвал пациентов отказаться от использования данного лекарства.

Часто наши бабушки, когда у них возникают боли в сердце, или кружится голова, или вообще они нервничают, или поругались с дедушкой, в общем, когда им плохо, они пьют сердечные капли.

Евгений Комаровский, доктор

Эксперт объяснил зрителям, что в состав таких капель часто входят сильные успокаивающие компоненты. Они могут лишь на время притупить боль, но не защищают человека от инфаркта или инсульта. При возникновении болей в сердце пациент должен немедленно обратиться за медицинской помощью, а не надеяться на то, что после приема капель ему станет лучше. Врачу следует провести полное обследование человека для постановки точного диагноза и дать рекомендации обратившемуся по образу жизни, физической активности и рациону питания.

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Фото : YouTube / Доктор Комаровский

Теги: боли в сердце, доктор комаровский, евгений комаровский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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