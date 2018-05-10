Комаровский развеял миф о вакцинации в ТЦ

Он сказал, что безопасно прививаться в общественных местах.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг заблуждение, которое связано с временными центрами вакцинации от коронаивруса. Он сказал, что безопасно прививаться в общественных местах. Слова доктора приводятся в эфире "Час Голованова" на канале "Украина" Отрывок был опубликован на YouTube-канале доктора.

Комаровский опроверг информацию о том, что в ТЦ и других общественных точках царит антисанитария. Он сказал, что прививаться можно без дополнительной подготовки, если человек здоров.

Доктор отметил, что на случай острой аллергической реакции у медиков должно быть два препарата. Это адреналин и гормональный препарат.

Ранее мы писали, что женщина ударила сожителя ножом в плечо во время ссоры на проспекте Энергетиков.

Видео: Youtube/Украина 24