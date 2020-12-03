Врач прокомментировал традиционные методы "лечения" коронавируса.

Доктора Евгения Комаровского возмутили глупые народные советы против COVID-19. Телеведущий на YouTube-канале для Politeka Online рассказал, что рекомендации о лечении коронавируса традиционными способами исходят от людей "пещерным уровнем" знаний о медицине.

Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак Евгений Комаровский, врач

Эксперт добавил, что часто люди в аптеках покупают лекарства, которые не только им не помогут, но и потенциально навредят. Он также заметил, что часто пациенты критично относятся к специалистам, которые не выписывают им антибиотики.

Доктор Комаровский перечислил главные мифы о коронавирусе.

Видео: YouTube / Politeka Online