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Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары
Сегодня, 13:26
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lesjasap

Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары

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Именем врача нередко пользуются мошенники.

Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары. Об этом ведущий рассказал на собственном YouTube-канале. Он заявил зрителям, что многие мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг.

Если вы видите, что доктор Комаровский рекомендует вам какую-то конкретную модель пульсоксиметра, вы должны знать, что именно на эту модель они, мерзавцы, повысили цены

Евгений Комаровский, доктор

Медик рассказал, что нашел в интернете большое число поддельной с ним рекламы.Речь и идет не только о пульсоксиметрах, но и о глюкометрах, кварцевых лампах, энурезных будильниках. Также от его имени злоумышленники продают услуги по лечению простатита, грибка, устранению боли в суставах, похудению.

Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом от переболевших людей.

Фото: YouTube/Доктор Комаровский

Теги: доктор комаровский, евгений комаровский, мошенники, реклама
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине, Общество, Здоровье,

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