Именем врача нередко пользуются мошенники.

Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары. Об этом ведущий рассказал на собственном YouTube-канале. Он заявил зрителям, что многие мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг.

Если вы видите, что доктор Комаровский рекомендует вам какую-то конкретную модель пульсоксиметра, вы должны знать, что именно на эту модель они, мерзавцы, повысили цены Евгений Комаровский, доктор

Медик рассказал, что нашел в интернете большое число поддельной с ним рекламы.Речь и идет не только о пульсоксиметрах, но и о глюкометрах, кварцевых лампах, энурезных будильниках. Также от его имени злоумышленники продают услуги по лечению простатита, грибка, устранению боли в суставах, похудению.

Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом от переболевших людей.

Фото: YouTube/Доктор Комаровский