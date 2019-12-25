Доктор Комаровский попросил не покупать рекламируемые им товары. Об этом ведущий рассказал на собственном YouTube-канале. Он заявил зрителям, что многие мошенники используют его имя и фотографии для продажи услуг.
Если вы видите, что доктор Комаровский рекомендует вам какую-то конкретную модель пульсоксиметра, вы должны знать, что именно на эту модель они, мерзавцы, повысили цены
Евгений Комаровский, доктор
Медик рассказал, что нашел в интернете большое число поддельной с ним рекламы.Речь и идет не только о пульсоксиметрах, но и о глюкометрах, кварцевых лампах, энурезных будильниках. Также от его имени злоумышленники продают услуги по лечению простатита, грибка, устранению боли в суставах, похудению.
Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом от переболевших людей.
Фото: YouTube/Доктор Комаровский
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все