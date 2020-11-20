Врач рассказал, что четких рекомендаций по самоизоляции не существует.

Телеведущий и доктор Евгений Комаровский оценил опасность заражения коронавирусом от переболевших людей. Об этом эксперт рассказал подписчикам на собственном YouTube-канале. Он ответил на вопрос о том, насколько переболевший коронавирусом человек заразен для окружающих, если в его семье кто-то до сих пор болен.

Первые симптомы, допустим, появились первого ноября. Сколько этот человек будет заразным? Теоретически максимум 7-8 дней, но медицинская наука наверняка скажет, что лучше перестраховаться 10 дней, до 10 ноября… А теперь приплюсуйте 14 дней (максимальный инкубационный период) Доктор Комаровский

Врач отметил, что на данный момент не существует четких рекомендаций по тому, сколько времени необходимо быть на самоизоляции переболевшему человеку, а также после контакта с зараженным коронавируса.

Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский



