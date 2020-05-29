Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

Доктор Евгений Комаровский показал частую ошибку при мытье рук. Вместе с эпидемиологом Андреем Александриным медик на YouTube-платформе намылил себе руки, а после обработал их санитайзером. Специалист объяснил что обработка дезинфекцией необходима для того, чтобы на руках не осталось загрязненных участков.
Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти
Андрей Александрин, эпидемиолог
В рамках эксперимента Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в перчатках черной краской, которая выполняла роль жидкого мыла. После процедуры оказалось, что у врача на перчатках остались белые пятна. Это говорит о том, что медик не обработал все участки рук во время мытья.
Евгений Комаровский призвал подписчиков сделать правильные выводы из ролика и чаще "тренироваться".
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Видео: Youtube/ Доктор Комаровский
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